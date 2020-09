Luis Suárez: “Quiero quedar en la historia del Atlético”

Mientras visitaba el viernes ‘Territorio Atleti’, un espacio interactivo del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, Luis Suárez se detuvo ante un mural con hechos memorables de los 117 años de existencia del club, cuando le surgió una frase: “déjenme espacio acá que quiero marcar la historia”.

“Vengo a un grandísimo club, con muchísima ambición e intentaré ayudar a quedar en la historia del Atlético”, repasó este sábado en el vídeo publicado por el club rojiblanco sobre el primer día como rojiblanco -este viernes- del atacante uruguayo, cuando llegó a Madrid, pasó el reconocimiento, firmó su contrato y se entrenó.

Con “ansia de querer vivir sensaciones nuevas” aterrizó Luis Suárez en el Atlético y visitó su nuevo estadio: el Wanda Metropolitano. Ahí debutará este domingo con el equipo. Ya lo ha confirmado Diego Simeone, bien de inicio o en el segundo tiempo.

“Lástima que con todo esto de la pandemia no se puede estar con público, porque la verdad que el estadio te sorprende cada día más, porque he venido a jugar otras veces, pero hoy -por el viernes- verlo así vacío todo fue espectacular. Me llamó mucho la atención. Ya con ganas de poder jugar y disfrutar de un grandísimo estadio”, valoró.

“Agradecerle el cariño que me está brindando (la afición) desde hace varios días. Uno siempre es el que rinde dentro de la cancha, pero si no estuviera el respaldo de la afición, que confíe y lo apoye en momentos buenos y malos, que es importante… Agradecerles todos estos mensajes. Espero responder de la mejor manera, que es intentar conseguir títulos en un club que es muy competitivo, que tiene ambición y que desea conseguir algo importante este año”.

EL SIGNIFICADO DE FORLÁN

Quiere hacer historia. Ya la hicieron compatriotas suyos como Diego Godín o Diego Forlán. “A todos les ha ido bien. Y esperemos que en este caso no sea la excepción de que vaya mal. Espero que me vaya bien como le fue a todos los uruguayos que han pasado por aquí”, dijo el atacante, que se detuvo durante su visita al estadio rojiblanco ante la camiseta del ‘7’ de Forlán.

A su lado luce el premio al mejor goleador de las Ligas europeas del curso 2008-09 conseguido por el ‘Cachavacha’. “¿La Bota de oro que ganó no?”, pregunta Luis Suárez mientras la observa. Es la única lograda por un futbolista del Atlético en toda la historia.

Después ve aquel imborrable regate de José Luis Pérez Caminero a Miguel Ángel Nadal en el 1-3 del Atlético al Barcelona en el Camp Nou en el ‘doblete’ de 1995-96, antes de que surja ante sí, vía telemática, en la pantalla, la figura de Diego Forlán.

– “Me pone muy contento. Llegas a un buen club, a un lugar donde se trabaja muy bien y hay buena gente. Contento que llegues ahí y desearte todo lo mejor”, le dice Forlán.

– “Muchas gracias por tus palabras. Vos sabes lo que significaste para mí en mi carrera al principio, cuando te llamaba de Holanda (él estaba en el Ajax y Forlán en el Atlético) y estabas jugando acá. Me acuerdo que festejabas y me alegraba de tus goles. Ahora tengo la posibilidad. Va a ser una linda experiencia y un lindo desafío. Espero que salga de la mejor manera posible. Sabes el cariño que te tengo y te voy a estar siempre agradecido”, le contesta Suárez.

“ES UN PLACER TENER UN GRANDÍSIMO ENTRENADOR COMO SIMEONE”

Otro momento de la historia del Atlético, mucho más reciente, fue el triunfo en Anfield, el pasado marzo por 2-3 en la Liga de Campeones, con dos goles de Marcos Llorente y uno de Álvaro Morata. “Una demostración más de lo que es el Atleti y lo que se ve desde afuera. Espero poder vivirlo y disfrutarlo de la forma que se ve ahora”, dice mientras presencia uno de los goles de Marcos Llorente.

Ya se ha entrenado con el Atlético. Le dio la bienvenida Diego Simeone. “Es un placer tener un grandísimo entrenador. Espero aprender mucho de él, porque todos los compañeros y los que están acá me han hablado maravillas de lo que es como entrenador. Eso es positivo, a todo jugador le viene bien y esperemos seguir mejorando con un gran entrenador”, explicó.

“Vengo a aportar un poco más de lo que tiene este equipo, que tiene muchísima actitud, fútbol y muchísimas ganas de conseguir títulos que estos últimos años no pudo conseguir. Creo que jugadores y calidad tiene suficiente y quiero aportar mi granito, ya sea con goles, con asistencias o con lo que sea. Mientras el equipo gane y le esté yendo bien, voy a estar muy feliz”, apuntó Suárez, que esperó poder “conseguir un trofeo”. “Es a lo que vengo”, remarcó. Madrid, 26 sep (EFE)