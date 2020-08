Luis Suárez: Es una vergüenza que la mejor liga del mundo no tenga respuesta

Luis Suárez, que este miércoles ha participado en su último entrenamiento con el Real Zaragoza, equipo en el que se encontraba cedido por el Watford británico, ha señalado que le parece una “vergüenza” que la mejor liga del mundo no tenga respuesta para lo que está ocurriendo en el final de Liga de Segunda.

“Es una vergüenza que no tengan respuesta a estos imprevistos que han surgido porque hoy, 5 de agosto, ya tenía que haber acabado todo pero no ha sido así”, ha reiterado el delantero colombiano.

El jugador de Santa Marta (Colombia) dice tener una pena “increíble” porque al final, como jugador, poder disputar un ascenso a Primera es “lo más bonito” y lamenta que no le dejen terminar lo que empezó con sus compañeros.

“Creo que debían tener listas estas situaciones con tiempo para que no hubiese pasado lo que me está pasando a mí. La verdad es que me parece una auténtica vergüenza lo que me ha pasado y que las autoridades no tomen las auténticas precauciones que se tienen que tomar para estos casos”, ha subrayado.

Igualmente piensa que su ausencia para la fase de ascenso la notarán sus compañeros porque opina que cuando una plantilla pierde a un jugador el equipo se resiente.

“Me duele muchísimo por mis compañeros, porque lo hemos dado todo esta temporada, por la afición, por el club y por toda una ciudad que se venía mereciendo eso, pero de igual manera confío en que mis compañeros lograrán el objetivo y creo que el Zaragoza subirá a Primera División”, ha finalizado.

El punta ha sido despedido por toda la plantilla y cuerpo técnico, además de por el presidente del club, Christian Lapetra, tras completar el último entrenamiento con el Real Zaragoza.

El presidente del club ‘blanquillo’ se ha hecho entrega de una camiseta en la que en la parte posterior han firmado todos sus compañero y en la que figura “Gracias Luis”.

EFE