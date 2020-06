Lozano: Cuando pueda haber espectadores en las gradas será en todos los estadios

Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), afirmó que cuando pueda haber espectadores en las gradas de los estadios de fútbol será en todos ellos y no solo en una parte.

“Creo que no hay ninguna duda de que el factor campo influye en la competición y si hubiera público en unos estadios y en otros no, se vería adulterada. Estamos viendo en la Bundesliga que al no haber público el factor campo ha disminuido su importancia muchísimo”, indicó.

“Es obvio que adulteraría la competición si en unos partidos hubiera público y en otros no. Lo que ocurra, ocurrirá en todos a la vez”, añadió tras la entrega de la Medalla de la Real Orden del Mérito Deportivo a Mariano Soriano y el nombramiento de Joaquín de Arístegui como nuevo Director General de Deportes.

Pese a ello Lozano cree que el organismo que dirige no debe precipitarse en tomar la decisión tras la crisis sanitaria del coronavirus y recalcó que nadie debe acudir al entorno de los recintos deportivos en días de partido.

“Lo importante y lo que tiene que saber todo el mundo es que no se puede ir a los estadios, ni a las inmediaciones, ni a la puerta. Solo se puede jugar dentro y lo vamos a poder ver todos en nuestras casas o en nuestros bares. Ayer le volvimos a recordar a los clubes a través de LaLiga que se dirijan a sus aficiones para recordarles este mensaje”, dijo.

“Esto no consiste en que alguien presiona para que el CSD diga A o B. Esto consiste en que todos somos responsables de que las cosas salgan bien. Y eso incluye a los presidentes de los clubes, cuya obligación es no sembrar confusión y mandar mensajes nítidos a la afición de que no se puede ir a los estadios. Cuando las cosas cambien, lo diremos con todo el tiempo suficiente. Pero de momento, no han cambiado”, declaró.

Por ello insistió en la unidad de mensaje: “Creo que es muy importante que quienes tenemos responsabilidad institucional o deportiva no sembremos ninguna confusión. El fútbol moviliza decenas de miles de seguidores, millones de espectadores, y a todo eso hemos contribuido con el trabajo del CSD a que suceda”.

“Creo que tenemos todos que saborear este momento, es un logro esencial como país y tenemos que ser sobre todo muy prudentes. Ha habido un enorme sacrificio de nuestros sanitarios y creo que la manera justa de devolvérselo es cumplir con las normas, no acudir a los estadios”, agregó.

Lozano se mostró satisfecha por la reanudación de la competición liguera y opinó que la vuelta del fútbol es un ejemplo de fortaleza y resiliencia de la sociedad española: “Es un símbolo de que como país nos hemos levantado y de que estamos aquí otra vez tratando de recuperar poco a poco la normalidad. Me hace ilusión que el sector del deporte contribuya a esa inyección de moral del país”.

En cuanto a la relación entre LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), comentó: “Estamos mucho mejor de lo que estábamos hace cuatro meses. Obviamente tenemos que seguir trabajando, el grupo de contacto espero que siga funcionando”.

“En él (grupo de contacto) lo que tratamos es de resolver los conflictos de forma amistosa sin demonizar tampoco otro tipo de vías como las judiciales. Creemos que es más productivo para todas las partes que se resuelva de forma amistosa pero no me preocupa porque creo que estamos mejor”, completó.

Además se pronunció acerca del retorno de la Liga Endesa: “Es muy importante la reactivación de todas las ligas profesionales. Creo que eso manda una señal inequívoca de que la parte profesional del sector del deporte está ya en marcha y esa locomotora en términos económicos del deporte es la que va a tirar del sector y va a conseguir que estemos lo más pronto posible en la nueva normalidad también en términos económicos”.EFE