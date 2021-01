El defensor central Leiton Jiménez ilusionó a los hinchas de Independiente Medellín al confirmar que se realizaría exámenes médicos para ser de nuevo jugador ‘Rojo’, sin embargo, a los días se conoció que no firmaría con el club, y se comenzó a especular que el deportista no había superado las pruebas físicas, y que al parecer habría que esperarlo unas semanas, situación que no gustaba en el equipo.

Tras ese vaivén de rumores, el mismo defensor, que también tiene nacionalidad mexicana, rompió el silencio y confirmó lo que habría llevado al DIM a no ficharlo.

En un comunicado escrito en sus redes sociales, Jiménez expresó que se le realizaron varias resonancias magnéticas para ver cómo se encontraban sus rodillas y tobillo, y todas salieron con resultados positivos. Sin embargo, al tomarle la presión, esta le salió alta.

Jiménez asegura que apenas lo llamaron de Independiente Medellín, llegó a la ciudad y no pasó buena noche, por lo que eso pudo haber afectado el resultado de su presión. Pese a eso, al día siguiente se la volvió a medir y ya estaba estabilizada, pero no le alcanzó para vestirse con ‘la Sagrada’.

En redes sociales muchos seguidores lamentaron que no llegara el defensor, que en su momento llegó a estar en el radar de la Selección Mexicana, y que es recordado porque en su primer año con el DIM, marcó sus primeros dos goles en su carrera en un mismo partido, ante Atlético Nacional.

En su carrera, el defensor inició en Medellín, luego pasó a México, donde no volvió a salir de allí, jugando en Jaguares de Chiapas, Tiburones Rojos de Veracruz, Xolos de Tijuana, Atlas de Guadalajara y los Lobos de BUAP.

Así se refirió Leiton Jiménez ante su fallido arribo a la capital de Antioquia, para volver a vestir la camiseta de Independiente Medellín.