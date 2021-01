Minuto30.com- La segunda fecha de la Liga BetPlay I-2021, se abrirá este viernes con el partido entre el Deportivo Independiente Medellín y Patriotas Boyacá.

La jornada tiene establecidos partidos durante todo el fin de semana, se extenderá hasta el lunes, en lo pactado hasta ahora y dejará un juego pendiente.

Previo a los juegos de la segunda fecha de la Liga BetPlay aparecen llamativos datos estadísticos, que fueron socializados con los medios de comunicación por la Dimayor.

La previa en datos de la segunda fecha de la Liga BetPlay

INDEPENDIENTE MEDELLÍN VS PATRIOTAS BOYACÁ

o Independiente Medellín ganó sus nueve duelos de local ante Patriotas en Primera A.

o Independiente Medellín perdió cuatro de sus últimos cinco partidos en Primera A (1V), y ganó solo dos de los últimos 12 (2E 8D).

o Patriotas solo ganó uno de sus últimos 28 duelos como visitante en Primera A (11E 16D); esta victoria fue por 3-1 ante Boyacá Chicó, en su penúltimo juego fuera de casa.

o Independiente Medellín intentó solo nueve remates en su debut en el Apertura 2021, ante Junior; había rematado al menos 10 veces en cada uno de sus últimos 10 partidos de Primera A en 2020.

o Solo uno de los últimos 20 goles de Patriotas en Primera A fue anotado desde fuera del área, y fue precisamente ante Independiente Medellín, en febrero de 2020.

ENVIGADO FC VS DEPORTIVO PASTO

o Deportivo Pasto perdió solo dos de sus últimos 10 duelos ante Envigado en Primera A (4V 4E).

o Envigado solo ganó uno de sus últimos 14 duelos en Primera A (6E 7D); su victoria fue ante Independiente Medellín por 2-1.

o Deportivo Pasto no ganó ninguno de sus últimos cinco duelos como visitante en Primera A (2E 3D); esta victoria fue ante Junior por 0-1.

o Francisco Báez marcó un gol en propia puerta en el debut de Envigado ante Millonarios, por el debut en el Apertura 2021; fue su primer autogol en la Primera A de Colombia (57 PJ).

o Juan Sebastián Herrera marcó los dos goles de Deportivo Pasto en su debut en el Apertura 2021 ante La Equidad; fue su primer doblete en Primera A.

LA EQUIDAD VS ATLÉTICO NACIONAL

o Atlético Nacional perdió solo uno de sus últimos 10 duelos ante La Equidad en Primera A (5V 4E); el Verdolaga ganó 4-3 el más reciente.

o La Equidad perdió solo uno de sus últimos 11 partidos de Primera A (5V 5E).

o Atlético Nacional ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos de Primera A (1D), además de obtener una victoria sin jugar ante Cúcuta.

o En el debut de Atlético Nacional en el Apertura 2021, Aldair Quintana mantuvo su valla invicta, realizó nueve atajadas e incluso detuvo un penal; es el primer arquero con valla invicta, penal detenido y 9+ atajadas en un partido de Primera A de Colombia desde septiembre de 2018 (Geovanni Banguera, jugando para Huila ante América de Cali).

o Diego Herazo marcó los dos goles de La Equidad en su debut en el Apertura 2021 ante Deportivo Pasto; fue su primer doblete en Primera A.

INDEPENDIENTE SANTA FE VS DEPORTES TOLIMA

o Santa Fe ganó su último duelo ante Deportes Tolima en Primera A, pero no le gana dos seguidos desde 2015 (16 partidos jugados ante el Pijao desde entonces).

o Santa Fe acumula 23 duelos invicto como local en Primera A (17V 6E); ganó los ocho más recientes.

o Deportes Tolima no ganó ninguno de sus últimos cinco partidos de Primera A (1E 4D); es su

mayor racha desde febrero de 2020 (5E 1D).

o Michael Rangel falló un penal en la derrota 0-2 de Santa Fe ante Nacional en el debut por el

Apertura 2021; había convertido nueve de los anteriores 10 penales que había pateado en Primera A.

o Daniel Cataño, de Tolima, fue el futbolista con más chances creadas (6) en la primera jornada del Apertura 2021.

Más datos de la segunda fecha de la Liga BetPlay

ONCE CALDAS VS JUNIOR FC

o Desde que se juegan torneos cortos, Once Caldas ha recibido 23 veces a Junior en Primera A, sufriendo solamente dos derrotas (14V 7E); sin embargo, una de esas dos derrotas se dio en el último enfrentamiento en que el Blanco Blanco fue local ante el Tiburón (0-1, en marzo de 2019).

o Once Caldas acumula cuatro partidos invicto en Primera A (2V 2E), y ganó sus dos juegos de local en esta racha.

o Junior acumula siete duelos invicto como visitante en Primera A (3V 4E); es su mejor racha

desde abril de 2019 (3V 5E).

o Once Caldas intentó siete remates contra 22 de Tolima en el debut en el Apertura 2021; es su peor diferencia de remates (-15) en un partido de Primera A desde febrero de 2018 (también -15 ante Huila).

o Teófilo Gutiérrez marcó el gol de Junior en el debut en este Apertura 2021, ante Independiente Medellín; está a un solo gol de igualar su total en Primera A en 2020 (2 goles en 18 partidos).

AMÉRICA DE CALI VS ÁGUILAS DORADAS

o América de Cali obtuvo tres triunfos y un empate en sus últimos cuatro duelos ante Águilas Doradas en Primera A.

o América de Cali ganó su último partido de local en Primera A (la final, 3-0 vs. Santa Fe), cortando una racha de cuatro juegos sin victorias en casa (1E 3D).

o Águilas Doradas se mantuvo invicto en sus últimos nueve partidos de Primera A (6V 3E); es su mayor racha desde 2016 (8V 3E).

o América de Cali ganó su primer partido en cada uno de los últimos seis torneos de Primera A.

o Los últimos 18 goles de Águilas Doradas en Primera A fueron desde dentro del área (incluyendo 5 de penal).

JAGUARES FC VS ATLÉTICO BUCARAMANGA

o Atlético Bucaramanga no perdió ninguno de sus 10 enfrentamientos ante Jaguares en Primera A (4V 6E).

o Jaguares no ganó ninguno de sus últimos 13 partidos de Primera A (9E 4D); su última victoria fue en septiembre, contra La Equidad, por 2-0.

o Atlético Bucaramanga no ganó ninguno de sus últimos cinco partidos de visitante en Primera A (2E 3D); empató los dos más recientes.

o Jaguares intentó solo siete remates en su debut en el Apertura 2021 (derrota 0-1 ante Deportivo Cali); su promedio en el Campeonato 2020 fue de 12,5 disparos por partido.

o Ningún jugador de Atlético Bucaramanga remató más de una vez en el debut en este Apertura 2021 (triunfo 2-0 ante Boyacá Chicó); el Leopardo tuvo en total siete remates; prácticamente la mitad que su promedio en el Campeonato 2020 (13,5).

DEPORTIVO PEREIRA VS DEPORTIVO CALI

o Deportivo Cali no perdió ninguno de sus últimos seis duelos ante Deportivo Pereira en Primera A (3V 3E); los dos más recientes finalizaron en empate.

o Deportivo Pereira no ganó ninguno de sus últimos 10 duelos como local en Primera A (5E 5D); su última victoria fue 1-0 ante Jaguares de Córdoba, en febrero de 2020.

o Deportivo Cali debutó con victoria 1-0 ante Jaguares en el Apertura 2021; solo en dos de los últimos 30 torneos de Primera A logró ganar los primeros dos partidos (Apertura 2013 y Finalización 2019).

o Brayan Castrillón, de Deportivo Pereira, fue el único futbolista que logró anotar y asistir en la primera jornada del Apertura 2021; además, recibió cinco faltas (2º máximo en la jornada).

o Juan Camilo Angulo anotó desde fuera del área el gol de Deportivo Cali en su debut en el Apertura 2021; los últimos seis goles del Azucarero desde fuera del área en Primera A fueron anotados por seis jugadores diferentes (Dinenno, Rivera, Lizarazo, Rodríguez, Palavecino y Angulo).