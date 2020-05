“La gente le tiene más miedo a la altura que a Millonarios”: Óscar Córdoba

En toda una polémica terminó una entrevista realizada al exarquero de la Selección Colombia, Óscar Córdoba, luego de que este confirmara que Millonarios ya no era un equipo de miedo en el continente, y que muchos equipos que iban a enfrentarlo, temían más por la altura que por el mismo club.

“Millonarios hace mucho tiempo no es trascendental a nivel internacional, entonces no lo tienen como referente. La gente sabe que vienen a jugar a Bogotá contra Millonarios y le tienen más miedo a la altura que a Millonarios y eso no puede ser. Es más, la gente reconoce más a Santa Fe porque viene de ser campeón de la Copa Suramericana hace poco”, aseguró.

Además, enfatizó en que es importante tener dinero para poder sacar buenos equipos. “Me parece que la chequera es importante. Respeto a los muchachos que hoy en día son parte del plante de Millonarios, pero se están enfrentando con unas chequeras muy poderosas”, comenzó con su respuesta el exjugador.

#CórdobaEnRincón 🎙 “Millonarios hace mucho tiempo no es trascendental a nivel internacional…la gente sabe que viene a jugar a Bogota y le tienen más miedo a la altura que a Millonarios”. pic.twitter.com/XobXqohxEe — Rincón Capitalino (@RinconCapital) May 13, 2020

Aunque muchos tomaron el tema a manera de burla, entre los hinchas del equipo azul las opiniones son muy divididas, pues algunos consideran que tiene razón, mientras que otros lo tomaron como un insulto.