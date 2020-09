La crioterapia del Napoli en tanques de Basura: el equipo se emberracó por la crítica

Los jugadores del Napoli fueron fotografiados durante una sesión de crioterapia al interior de unos tanques usados para disposición de las basuras.

Pero detrás de todo había contexto, el equipo explicó que no está sucios, que el protocolo Covid exige que se haga la terapia de recuperación individual y que es algo que otros equipos han hecho para poder recuperar a sus jugadores.

Emberracados, desde el elenco azzurri dijeron en varios trinos que: “Da vergüenza ver cómo medios, incluso muy importantes, informan de la noticia de que los jugadores del Napoli para hacer crioterapia utilizan botes de basura, sin comprobar en lo más mínimo los motivos de esta iniciativa y si es una idea de Gattuso o una práctica común”.

Facciamo noi il lavoro che non è stato fatto. Domanda: perché usate i bidoni ? Perché sono molto ampi e alti e i giocatori sono immersi fin sopra la vita. Inoltre i bidoni rispondono alle esigenze del protocollo Covid che impone che ogni giocatore sia in immersione da solo. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 1, 2020

“Hacemos el trabajo que no se ha hecho. Pregunta: ¿por qué usas los contenedores? Porque son muy anchos y altos y los jugadores están sumergidos por encima de la cintura. Además, los contenedores cumplen con los requisitos del protocolo Covid que requiere que cada jugador se sumerja solo.”

“Pregunta: ¿Son contenedores limpios o sucios? Por supuesto, no solo están limpios sino también nuevos, nunca se usan y se desinfectan 3 veces al día. Pregunta: ¿Son los únicos que realizan esta actividad con contenedores? No, muchos equipos lo hacen. Pregunta: ¿Entonces no es idea de Gattuso? No”.