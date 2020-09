Kragh Andersen ganó la etapa 19 del Tour de Francia

Minuto30.com- Este viernes se cumplió la etapa 19 del Tour de Francia. Tras 165.5 kilómetros de recorrido, el ciclista de Dinamarca, Kragh Andersen, fue el ganador de la fracción, tras protagonizar una fuga en solitario en el remate.

Entre tanto, los diez primeros de la general tuvieron una jornada tranquila, pues no protagonizaron ataques. En consecuencia, esta clasificación no tuvo movimientos significativos.

El esloveno Primoz Roglic se mantiene como el líder de la competencia. Igualmente el colombiano Miguel Ángel López sigue en la tercera casilla de la general y sigue firme en su intención de ocupar por lo menos un lugar en el podio.

💪🇩🇰 Søren Kragh Andersen goes alone! He managed to open a 35'' gap.

💪🇩🇰 Søren Kragh Andersen attaque ! Il a 35'' secondes d'avance ! #TDF2020 #TDFunited pic.twitter.com/7sUjbC7Yam

— Tour de France™ (@LeTour) September 18, 2020