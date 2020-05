Junior le da la espalda a Comesaña y no comparte la tutela que puso el entrenador

Luego de que Julio Comesaña interpusiera una acción de tutela en contra del presidente de Colombia, Iván Duque, para que lo dejara trabajar, Junior de Barranquilla, el club para el que trabaja, no compartió la decisión del entrenador, y asegura estar de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno.

En un comunicado, el club explicó: “Es claro que el ciudadano puede interponer las acciones que consideren necesarias para garantizar su derechos fundamentales, respetamos más no compartimos en este caso la interposición de la acción, decisión personal de nuestro entrenador y estaremos atentos a las decisiones del juez de tutela”.

Los 72 años de Comesaña le impiden volver a entrenar al Junior

La razón por la que el entrenador no puede regresar a prácticas con todo el plantel es porque tiene 72 años, y según las normas del gobierno nacional, las personas mayores de 70 no podrán salir de sus casas, motivo por el que Comesaña no podría ver a los jugadores de manera presencial.

En contexto: Comesaña le puso tutela a Iván Duque y a Minsalud porque no lo dejan trabajar, al tener 72 años