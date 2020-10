Minuto30.com- Atlético Nacional anunció este viernes la renovación del contrato, por tres años más, de uno de sus jugadores del equipo profesional.

“Juan David Cabal Murillo firmó por tres años más con Nacional. El canterano Verdolaga renovó hasta el 2023 con la Institución, gracias a su buen desempeño en la posición de defensa central y lateral izquierdo”, informó el equipo antioqueño en sus medios oficiales.

El ‘Verde’ destacó la trayectoria que tiene el futbolista, a pesar de sus juventud.

“Cabal, nació el 8 de enero de 2001 en Cali, su buen juego aéreo, la gran proyección en el ataque, su competitividad y capacidades físicas, hacen de este juvenil un profesional a su corta edad”.

El deportista, de 19 años de edad, quien llegó al fútbol por accidente, tiene varios títulos por delante y numerosas convocatorias a las selecciones juveniles.

“Fue campeón con la categoría Juvenil y Primera en la Liga Antioqueña de Fútbol, ha participado en torneos internacionales en Brasil y Ecuador, a su vez ha portado también la camiseta de la Selección Colombia con las categorías Sub 18, Sub 19 y Sub 20 quedando campeón el año anterior con el combinado patrio en la SBS Cup International Youth Soccer, cuadrangular amistoso que se jugó en Japón. El último llamado a la Selección fue en septiembre de este año con la Sub 20 para ser parte de los microciclos de trabajo pensando en el Campeonato Sudamericano 2021”, destacó Nacional en la convocatoria.

Cabal tiene en su historial 9 partidos con el plantel profesional, 8 por Copa Colombia y uno por Liga