Juan Pablo Segovia insinuó que no los han tenido en cuenta y se refirió al caso Guimaraes

Minuto30.com- Juan Pablo Segovia, futbolista del América de Cali, se refirió a varios temas coyunturales de su equipo, entre ellos el futuro del entrenador Alexander Guimaraes.

El integrante de los ‘Diablos Rojos’ coincidió con lo expresado a finales de la semana pasada por el jugador del Deportivo Independiente Medellín, Adrián Arregui, quien manifestó que a ellos poco los ha tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones en esta pandemia.

“A nosotros no nos han dicho nada, no conocemos los protocolos que le van a dar al club, sé que es un gran paso volver a entrenar, pero más de eso no puedo decir si estoy de acuerdo o no, hay que ver si se toman los protocolos como tiene que ser”, expresó el deportista entrevista con Futbolred.

Segovia insistió es que es trascendental que se cumplan a cabalidad con los protocolos, en pos de la tranquilidad de todos.

“Obviamente si no tienen todos los test no estaría de acuerdo en ir a entrenar, pero no solamente los jugadores sino la gente que trabaja con nosotros. La verdad es que no puedo decir si lo cumplirán o no, eso se verá el 8 de junio, en el club nadie se manifestó, así que en eso sentido no tenemos novedades”, agregó.

Juan Pablo Segovia fue indagado por el tema Guimaraes

Igualmente, en el diálogo con el citado portal, Juan Pablo Segovia, se refirió al caso de Alexander Guimaraes, a quien el club decidió suspenderle el contrato en la pandemia.

“Me sorprendió, pero ya terminaba el contrato. No conozco el tema, no sé por qué lo suspendieron, no puedo decir más nada porque no conozco el tema, sé lo mismo que saben los periodistas”, indicó.

El defensa insistió en que no conoce a profundidad el tema, pero reconoció que el idea sería que América mantuviera el cuerpo técnico con el que viene de salir campeón.

“No he estado al tanto de eso, no sé si seguirá, no nos han informado nada y uno está a la espera, ojalá que pueda seguir el ‘profe’ con nosotros, eso sería bien para todos”, concluyó.