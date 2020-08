Juan Carlos Osorio defiende el talento de los entrenadores colombianos

Minuto30.com- El director técnico de Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio, siempre ha sido un defensor a ultranza de sus colegas colombianos y así lo certificó en las últimas horas.

En entrevista con Espn, el risaraldense valoró los entrenadores de nuestro país y lamentó que se les de tanto espacio a los foráneos.

“Acá hay mucha capacidad humana en los técnicos colombianos. Pero lo primero que hay que hacer es educarnos y respetarnos”, manifestó el orientador.

Para Osorio, en Colombia se les rinde demasiada pleitesía a los entrenadores extranjeros y no se reconoce las capacidades de los nacionales.

“Acá llega gente de otro lado y hay que aplaudirlos. Vienen se consolidan y se van”, indicó.

“Yo estoy en un grupo, en un chat en el que hay 40 entrenadores preparados para trabajar acá, pero no me paran bolas, yo recomiendo y me ignoran, soy un santarrosano más”, agregó al respecto.

Osorio le preguntó a sus interlocutores, ¿cuál es el legado que nos dejan los extranjeros?, al paso que insinuó que en la Selección Colombia debería haber un entrenador de nuestro país.

El risaraldense fue más allá y entregó una lista de entrenadores colombianos que para él, tienen las condiciones para dirigir la ‘Tricolor’.

“Ahí están Reinaldo Rueda, Pinto, don Francisco Maturana, ‘Boli’ (Hernán Darío Gómez), quien es genuino como yo; don Julio Comesaña”.

El DT de Atlético Nacional, se pregunta ¿hasta cuándo un fútbol prestado? ¿Para cuándo los técnicos colombianos?.

“Tenemos que colombianizar nuestro fútbol y soy el pionero en eso. Di un listado de varios técnicos y no me incluí, voy a seguir trabajando para estar ahí”, concluyó Osorio, quien en reiteradas ocasiones ha expresado su deseo de dirigir la Selección Colombia.