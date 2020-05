Minuto30.com- El presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, respondió de inmediato la carta que emitió el gobierno nacional, en relación al protocolo de seguridad con el que se busca reanudar la Liga BetPlay.

La misiva, firmado por el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, toca 10 puntos específicos y pide resolver varios interrogantes al respecto.

Según expresó Vélez en entrevista con Caracol Radio, “son preguntas muy fáciles de responder para nosotros, tendré una teleconferencia con las personas que elaboraron el protocolo. Hay unos temas que son de Dimayor y otras de los médicos de la Federación y esperamos poder dar respuesta esta misma tarde o mañana a más tardar”.

El dirigente deportivo destacó el apoyo que ha recibido por parte del gobierno colombiano, en pos de que el balón ruede de nuevo en los estadios del país.

“El gobierno ha trabajado intensamente en revisarlo, quedamos muy tranquilos, falta el tema del Ministerio de Salud y esperemos que también sea esta misma semana, pero creo que vamos avanzando bien en un protocolo que lo hemos llamado el protocolo de la vida, porque para nosotros la prioridad es la vida de los jugadores”, enfatizó.

Para Vélez, el protocolo que elaboraron la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol es “más estricto inclusive que el protocolo de la Liga Española o de la Liga Portuguesa”.

“Tenemos que tener la seguridad que los 22 jugadores más lo árbitros, cuando estén en la cancha, ninguno esté infectado. Por eso es tan estricto este protocolo, que el Ministerio se ha gastado su tiempo para poderlo revisar. En eso tenemos que tener seguridad que ninguno de ellos tenga y el problema de la sudoración no será tal porque al no tener un positivo no se va a infectar a ninguna persona”, recalcó.

Igualmente, el presidente de la rectora del balompié cafetero se refirió al tema de los costos de las pruebas, que es uno de las inquietudes del gobierno.

“En principio nosotros y estamos trabajando en eso. Digamos que esas pruebas vienen bajando, hace dos meses que empezamos el protocolo y eran altísimas, ya supimos la última adquisición que se hizo a un laboratorio en Estados Unidos donde las rápidas son a 16.000 pesos y las otras, las primeras, que son las complicadas, están entre 150 y 180 mil pesos”, explicó.

Lo siguientes son los interrogantes que tenía el Ministerio sobre el protocolo

1. Dentro del protocolo establecido se debe cumplir: el seguimiento a las pruebas diagnósticas del COVID 19 a todas las personas involucradas dentro de esta actividad, el control de número de personas autorizadas para la realización de estas actividades, el cumplimiento de las normas de protección establecidas por el Gobierno Nacional en la logística dentro de los clubes y en los estadios, protocolos de desinfección de áreas en las instalaciones de clubes deportivos y estadios. De esta manera, ¿cómo la DIMAYOR va a supervisar directamente el cumplimiento del protocolo en todas las fases planteadas?

2. Se debe garantizar que los estadios cumplan las normas establecidas en el protocolo, como los 4 camerinos para respetar las distancias, accesos y demás aspectos logísticos.

3. ¿Qué mecanismo se va a emplear para garantizar el estricto compromiso de los clubes al cumplimiento del protocolo establecido?

4. ¿Cómo se va a garantizar la disponibilidad de recursos y quienes serán los responsables para el pago de todos los test a realizar? ¿La logística que esto requiere, la compra y suministro permanente de los kits de protección, los elementos como aspersores en los accesos y demás requisitos que plantea el protocolo?

5. La DIMAYOR debe garantizar que todos los jugadores profesionales y demás personal de apoyo de los equipos tengan al día la seguridad social y ARL.

6. ¿Cómo se va a manejar la protección de personas que se consideran de alto riesgo para COVID 19, especialmente en personal técnico y de apoyo?

7. ¿Se tiene previsto un cubrimiento en caso de eventos adversos presentados por el COVID 19, por ejemplo, consentimiento informado, autorización voluntaria de someterse al protocolo y responsabilidades legales?

8. Se debe garantizar un número máximo de personas que ingresen a los estadios, por ninguna razón exceder este número que debe estar entre 150 y 200 personas.

9. ¿Cuál será el protocolo de manejo en caso de que las pruebas sean positivas en jugador o cuerpo técnico?

10. ¿Cuál es el apoyo que se requiere por parte del Ministerio del Deporte en el proceso?