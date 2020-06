Minuto30.com- El delantero de Atlético Nacional, Jefferson Duque presagia una encrucijada, en la celebración de los goles, cuando se reanude la Liga BetPlay I-2020.





Jefferson Duque quisiera festejar con sus compañeros

El atacante del equipo ‘Verdolaga’ es consciente que el regreso implicará seguir varios protocolos de bioseguridad, para que cada uno de los actores del fútbol esté a salvo.

Sin embargo, el antioqueño expresa que su deseo sería festejar con sus compañeros y aunque seguramente no lo hará, no entiende las razones por las que no podrá hacerlo, pues se supone que con los exámenes que se harán previos, se dará por sentado de que quienes estarán en el terreno, estarán completamente sanos.