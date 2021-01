A James Rodríguez le llueven los halagos luego de su debut en el último juego del Everton por la FA CUP. El cucuteño fue la figura en la goleada 3-0 frente al Sheffield Wednesday y destacaron su gran rendimiento.

En el Twitter de Toffee TV se puede leer que han manifestado: “Everton 3-0 Sheffield Wednesday | Clase magistral de James Rodríguez | 3 puntos de conversación”, mientras que el diario Liverpool Echo se refirió al futbolista colombiano: “James Rodríguez iluminó al Everton en Goodison Park”.

Pero uno de lo comentarios que llamó la atención fue el de uno de los presentadores que dijo: “James Rodríguez trae sexo a la cancha, trae sexo siempre que juega”. La prensa internacional ha destacado que el colombiano tocó la pelota en 93 ocasiones e hizo dos asistencias de gol.

When @jamesdrodriguez does anything 🇨🇴 pic.twitter.com/9ODzTVwUXx

— Toffee TV

🇧🇷🇨🇴🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇸🇪 (@ToffeeTVEFC) January 25, 2021