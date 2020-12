Antes del partido contra el Chelsea, el profesor Carlo Ancelotti, dio declaraciones públicas sobre la situación de James Rodríguez en el Everton. Confirmó que el crack colombiano no jugará la fecha once de la Premier League de Inglaterra.

Por su parte, el técnico Ancelotti, argumentó que la decisión se debe a que Rodríguez tuvo una lesión que no le permitió estar en los entrenamientos previos y que por esto no podrá enfrentar a los ‘Blues’ en el próximo partido.”Tenemos por fuera a James Rodríguez, que tuvo un pequeño problema en el partido contra Burnley y no pudo estar en los entrenamientos de la semana”, puntualizó el profesor.

Este será el segundo partido en el que no podrá participar James, el primero fue el domingo 1 de noviembre contra Newcastle; también estuvo ausente por una lesión.

🤕 | Carlo says we will be without James, Delph and Coleman for #EVECHE.

