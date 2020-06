¿Le darán ‘pista’ a James? Isco estará estará por fuera 3 semanas por lesión y hay ‘vacante’ para el colombiano

En las últimas horas se confirmó que Real Madrid tiene una nueva baja en su nómina, ya que Isco sufrió una lesión que muchos han planteado sería la oportunidad para que James juegue.

El español sufrió una lesión muscular que lo sacará de las canchas por unas tres semanas y muchos han planteado que esto podría representar una importante oportunidad para el colombiano James Rodríguez en el equipo de Zidane.

James no tiene minutos en el equipo Blanco:

El colombiano no está en su mejor momento deportivo ya que aunque está bien físicamente el entrenador del Real Madrid no cuenta con él como el pasado fin de semana ante el Eibar, que aunque tenía 5 cambios, decidió no ponerlo a jugar.

Muchos han cuestionado la permanencia de James en el Real Madrid debido a que el técnico francés no lo tiene en cuenta y lo ha dejado relegado en la banca de suplentes, pero esta podría ser su nueva oportunidad ante la ausencia de Isco.



Pésimas noticias:

Isco sufrió una lesión en el isquiotibial del muslo derecho. Será baja aproximadamente tres semanas.#HalaMadrid pic.twitter.com/biOS6Me77D — Madridismo Pasión ⚽️🏆 (@madrid_pasion12) June 18, 2020

