Pese a lesión de James Rodríguez fue elogiado por el Técnico del Chelsea

El ‘10′ de la Selección Colombia, James Rodríguez ha estado apartado de importantes partidos debido a su lesión, pese a esto, recibió elogios del DT de Chelsea.

James no ha podido demostrar todo su talento al Everton, debido a lesiones que lo han imposibilitado; aunque el parte medico ha sido favorable el entrenador Ancelotti ha dicho que su jugador ha sentido molestias.

No obstante, el Técnico Thomas Tuchel lo elogió, “ellos son una escuadra muy fuerte, muy física, llena de talento. Tienen delanteros fuertes y un volante 10 muy peligroso como James”.

Dato: El Everton tiene un partido importante frente al Chelsea en el Stamford Bridge de Londres.

🗣️ 'They have a very strong squad, very physical, full of talent. They have got strong strikers, a dangerous number 10 with James, strong experienced players, super strong manager at the sidelines'

Thomas Tuchel is impressed with Everton… pic.twitter.com/o9jxC1BYZt

— Everton FC News (@LivEchoEFC) March 6, 2021