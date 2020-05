El periodista deportivo en retiro del ejercicio de su profesión, Iván Mejía habló sobre temas puntuales sobre el fútbol colombiano en la actualidad en plena pandemia de COVID-19 y de paso se refirió a lo que acontece con su exprograma ‘El Pulso del Fútbol’.

Mejía se refirió al canal premium que por estos días está frenado y en incertidumbre debido a que el fútbol aún no tiene fecha para volver.

“El canal Win me llamó el año pasado y les dije; – No estoy interesado, por una razón, porque no me gusta el ‘canal premium’, no me gusta la idea, no estoy de acuerdo con la idea. No me voy a llenar de enemigos en la calle, por hacer una cosa que no me gusta – A esta altura de mi vida, dada mi posición económica, social, periodística; solamente hago lo que me gusta y lo que quiero hacer. No estoy de acuerdo con el ‘premium’, luego no me meto a trabajar en eso”.

Ya sobre ‘El Pulso del Fútbol’, programa que lideró junto a Hernán Peláez, el periodista fue más crudo: “me da tristeza ver que lo que labramos Peláez y yo, durante 16 años, se haya caído de esa manera. Me da tristeza, me da pena, me da vergüenza”.

Recordó Mejía que el programa cuando se fue registraba casi medio millón de oyentes y que a la fecha está a la mitad de lo que promediaba.

“… Estoy contento como estoy, dedicándome tiempo a mí, haciendo lo que quiero. No tengo ganas y en la vida hay que tener ganas para ser un buen periodista, para ser un buen ciudadano, hay que tener ganas. Yo no tengo ganas de trabajar, entonces déjenme tranquilo. Yo les agradezco mucho que me quieran que deseen que regrese, siento mucho que hayan ‘sepultado’ lo que se hizo, pero mi ciclo se cumplió, yo ya cerré la tienda”, finalizó el periodista al responder sobre si es posible su regreso a la radio o cualquier formato de programa deportivo.