Iván Duque dejó claro que no habrá fútbol después del 27 de abril

Minuto30.com- El presidente de la República, Iván Duque, enfatizó en las últimas horas que después del 27 de abril no habrá fútbol, ni otros eventos de índole similar.

Por ahora el segundo periodo de aislamiento está pactado hasta el 26 de este mes y seguramente los diferentes actores del balompié colombiano esperaban que terminado este periodo iban a poder disfrutar de nuevo de este espectáculo.

No obstante, el primer mandatario de los colombianos dejó claro que el fútbol tardará mucho en reanudarse, pues no se podrá realizar ningún evento que tenga más de 50 personas e hizo mención del balompié en particular.

“Nosotros no podemos esperar que después del 27 vamos al estadio. No vamos a volver a fútbol después del 27, no podremos realizar eventos de más de 50 personas ni de 20”, expresó Duque en Noticias Caracol.

Esta intervención parece descartar cualquier posibilidad de que la Liga BetPlay I-2020 se reanude pronto, pues las cifra que indicó el mandatario se coparía con facilidad, aún en un partido sin hinchas en las tribunas, pues si se suma los jugadores, el cuerpo técnico, el personal logístico y de prensa, además del cuerpo arbitral, el número es mucho mayor al que eventualmente sería permitido.

“Esa interacción sirve para que el virus crezca y se nutra”, sentenció el presidente de Colombia.