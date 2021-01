La Dimayor estableció que la tercer semana de enero, puntualmente el miércoles 13, volvería a ‘rodar la pelota’ en el país, por medio de la Copa Betplay, y ese fin de semana iniciaría la Liga, sin embargo, la pandemia podría interrumpir esos planes.

Y es que el periodista Iván Mejía, quien goza de su retiro como profesional, sostuvo en su cuenta de Twitter que ante el incremento en los casos de coronavirus, el gobierno no otorgaría la ‘luz verde’ para iniciar, por lo que los torneos nacionales tendrían que esperar.

“El Gobierno estudia si da autorización para iniciar el torneo como quiere Dimayor. Enorme preocupación por el pico de la pandemia, que obligaría a posponer fecha de inicio”, indicó.

El gobierno estudia si da autorización para iniciar el torneo como quiere Dimayor. Enorme preocupación por el pico de la pandemia obligaría a posponer fecha de inicio. — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) January 6, 2021

Y no es el único periodista que tiene esa versión, teniendo en cuenta que Diego Rueda, periodista de Win y Caracol Radio, sostuvo que el inicio podría retrasarse una semana, precisamente por esa situación.

De momento, Dimayor no ha confirmado retrasos en el arranque de la liga, y el Gobierno Nacional no se ha pronunciado al respecto, pero de continuar las medidas restrictivas en las ciudades con más casos de coronavirus, podría ser que no inicien las competencias el 13 de enero.