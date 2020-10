“Influencia de Yepes en la Selección puede jugarle en su contra”: Vélez lanza concejo a Queiroz

Una clara advertencia lanzó el reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez al técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, al afirmarle que, la cercanía del excapitán Mario Alberto Yepes en el combinado tricolor podría jugarle una mala pasada.

En su reconocido programa radial, Vélez sostuvo que Yepes hacía algo similar a Pascual Lezcano, cuando estaba José Pékerman al mando de la Selección: “Si algo odiaba yo de los 7 años pasados era esa clandestinidad al estilo de Pascual Lezcano y José Pékerman. Y Yepes está haciendo muy bien el papel de Pascual Lezcano, pero muy bien”.

Tras esto, aseguró que Queiroz no debería confiarse tanto y que hay cosas que no se están haciendo de la mejor manera y podrían afectar su estadía en el país: “Se lo digo de entrada, ‘profe’; le están caminando, tenga cuidado. No se confíe tanto, cuide la espalda, no sea inocente porque hay cosas que no se están haciendo bien a su alrededor y si no para bolas, su vida en Colombia va a ser muy corta”.