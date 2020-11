Hubert Bodhert, DT de Once Caldas, tuvo que ser hospitalizado por covid, y su salud se complica

Once Caldas la semana pasada presentó once casos de covid-19 dentro del plantel, y esta semana las noticias no son alentadoras, pues el entrenador, Hubert Bodhert, dio positivo y además tuvo que ser hospitalizado, pues su estado de salud no es óptimo.

Aunque no se conoce con certeza la gravedad en la que se encuentra Bodhert, el periodista César Augusto Londoño indicó que no está en óptimas condiciones, y por eso se comenzó a regar una cadena de oración, para que el estratega mejore.

#YoEscuchoElVbarCaracol ⚽️Hubert Bodhert hospitalizado tras dar positivo para Covid. 🗣️El técnico cartagenero de Once Caldas se encuentra en una clínica de Manizales porque su estado de salud no es bueno. 📻Sintonícenos de Lunes a viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/8bp0bFaGn4 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) November 10, 2020

En su cuenta de Twitter, Once Caldas también emitió un mensaje de fuerza para el técnico.