Hijito de Duván Zapata le oró a Dios: “Yo quiero estar en Colombia”

Duván Zapata mostró el momento en el que su hijo Dayton ora a Dios para hacer un pedido especial.

El delantero del Atalanta subió el video en el que el pequeño dice: “Yo quiero ir a Colombia y mi mamá no me deja, pero tu me puedes dejar, con el corazón por favor… Te permito que hagas esto por mí, no voy a pelear más con mi hermana, te lo prometo. Estoy más tranquilo en Colombia… y te quiero”.

El jugador quedó junto a su familia en Bergamo, ciudad italiana donde milita para el club tradicional de esa región.

Italia fue golpeada fuertemente por la pandemia del coronavirus y no se prevé que por ahora se permitan vuelos internacionales en ese país.