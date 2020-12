Guimaraes contó cuántos refuerzos contratará Nacional

Minuto30.com- El nuevo entrenador de Atlético Nacional, Alexandre Guimaraes, indicó que los refuerzos del equipo de cara a la temporada 2021 serán pocos.

“No serán muchos refuerzos. No deberán pasar de cinco o seis jugadores”, confesó el orientador en entrevista con el programa radial ‘El Gran Combo del Deporte, de Múnera Eatsman Radio.

El estratega tiene la claro la responsabilidad de llegar a la dirección técnica de Atlético Nacional.

“El hecho de estar en Atlético Nacional es de mucho compromiso. Estás dentro de una de las instituciones más prestigiosas de Sudamérica”, indicó.

El brasileño nacionalizado costarricense reiteró su compromiso con la institución y espera recibir lo propio de sus dirigidos.

“El fútbol no son solo las horas de entrenamiento, es una profesión de 24 horas; acá en Nacional no tiene que ser la excepción a ese entendimiento”, comentó el nuevo timonel del ‘Verde’.

Para Guimaraes fue gratificante la experiencia de dirigir futbolistas colombianos, además de fructífera pues logró el título de Liga II-2019 con el América. Él augura que en Nacional no será la excepción.

“Con los jugadores que he trabajado no he visto ningún impedimento para poder desarrollar el trabajo”, subrayó.