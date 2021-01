Gui Yuna logró ser una atleta reconocida en su país, y teniendo una sola pierna triunfa como fisicoculturista en China. Gracias a su dedicación desde hace más de 15 años, hoy es la inspiración de muchos.

Yuna estuvo recordado algunos de las bromas que le hacían sus compañeros de colegio. “La mayor parte del tiempo sufría insultos y a veces incluso violencia física (…) La primera vez que me hicieron caer lloré, pero enseguida me acostumbré y me dije: ‘puedes maltratarme como quieras, pero no pasará nada porque soy valiente’”, contó la fisicoculturista.

Yuna nació en Nanning, Guangxi Zhuang, y sufrió la amputación de una de sus extremidades a los siete años y tuvo que padecer durante algún tiempo las burlas que sus compañeros de clase: “me trataban de inválida o de ‘gato con tres piernas’”, expresó la atleta en entrevista con AFP.

La mujer habría sufrido un accidente mientras iba del colegio a su casa. “Es posible que esté en primera plana no por mi profesionalidad o por mis músculos, sino porque tengo confianza en mí misma y tengo la valentía de subir al escenario y mostrarme ante todo el mundo”, dice Yuna con determinación mientras con dicha agencia de noticias.

Las redes sociales se inundan de fotos en las que Yuna sale con una pierna mutilada sosteniéndose en una muleta, en bikini y con zapato de tacón.

#EverydayHero Despite losing a leg, she steps onto the stage of a fitness contest with a crutch confidently and gracefully.

The video of Gui Yuna, a retired high jumper, wearing qipao has gone viral and become an inspiration for many. #IDPD pic.twitter.com/YxMIbodnes

— China Daily (@ChinaDaily) December 3, 2020