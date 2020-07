Guardiola, sobre Lillo: “Vemos el fútbol de manera muy parecida”

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, dijo sore su relación con Juanma Lillo, su recién fichado segundo entrenador, que ambos ven el fútbol de manera muy parecida.

“Nunca he sentido que fuera su hijo. Ya tengo un padre, uno muy bueno y eso es suficiente para mí. ¿Pero un mentor? ¿Una inspiración? Eso lo aceptaría”, aseguró el técnico español.

Sobre lo que le atrajo y lo que le inspiró del entrenador, Guardiola mencionó su conocimiento del juego, su inteligencia y su humanidad.

“La manera en la que prepara sus sesiones. Somos muy parecidos en cómo vemos y cómo entendemos el juego. Es un amigo”, añadió en una entrevista con Sky Sports.

Guardiola recordó cómo conoció a Lillo en un partido entre el Oviedo y el Barcelona en 1996 y la etapa de ambos en el Dorados mexicano.

“Era un jugador concentrado en jugar, pero sus ideas desde el banquillo de cómo progresar y cómo preparar los partidos en los entrenamientos eran muy importantes para mí. En ese momento de mi carrera sentí que necesitaba un tipo que me ayudara a ver lo que no podía ver. Trabajar con él en México me ayudó a mejorar”, afirmó.

Ahora Guardiola espera que Lillo ayude a que el Manchester City mejore y a que él mismo se convierta en un mejor entrenador.

“Hay alguna cosa en la que no estamos de acuerdo, pero está bien. Eso es importante para mí a la hora de elegir gente que trabaje en el cuerpo técnico. No lo sé todo sobre el fútbol, aún estoy aprendiendo. Necesito gente cerca que me ayude a ser mejor entrenador para nuestros jugadores y que me permita ver cosas que no veo”, aseguró Guardiola.

