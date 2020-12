Gobierno ahora sí ‘baja de la nube’ a Santa Fe y América, y no permitirá público en la final

Aunque era casi imposible, tanto Independiente Santa Fe como América de Cali guardaban la esperanza de que en las finales de la Liga Betplay Dimayor hubiese así sea 5.000 hinchas en los estadios, sin embargo, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, ya apagó cualquier posibilidad de que eso suceda.

Lucena sostuvo que “el Gobierno en este momento no ve viable esa posibilidad”, teniendo en cuenta que ” el monitoreo del día a día no nos permite el aforo de público a las finales, le dijimos a la Dimayor, de todas formas, que presentara la solicitud como lo hacen diferentes sectores del país”.

“Lo que se está viendo en Cali y en Bogotá no nos permite, no solo el ingreso de personas al estadio, sino que también hay que tener mucho cuidado con lo que pasa en los alrededores, el Gobierno en este momento no ve viable esa posibilidad”, enfatizó el ministro Lucena.

Con eso, queda descartada cualquier posibilidad que el próximo 20 y 27 de diciembre, el estadio El Campín y el Pascual Guerrero tengan público, por lo que será una final atípica, con un equipo que no podrá dar la vuelta olímpica con hinchada.