La 104 edición del Giro de Italia comenzará en Turín el 8 de mayo con una contrarreloj individual de 9 kilómetros y seguirá con dos etapas por la región de Piamonte, ha desvelado hoy la organización.

Tras el lanzamiento contra el crono, el pelotón afrontará la primera etapa en línea entre Stupigini y Novara, con un trayecto de 173 kms, al que seguirá una tercera jornada entre Biella y Canale, de 187.

El próximo 10 de febrero se desvelará la totalidad del recorrido de la 104 edición del Giro, que se disputará entre el 8 y el 30 de mayo, fecha en que se conocerá quién es el sucesor en el palmarés del británico Tao Geoghegan Hart (Ineos), maglia rosa en 2020.

Piedmont will be the protagonist of the #Giro 2021 Grande Partenza.

Discover everything on https://t.co/S4cnFuYfVH! | Il Piemonte sarà il protagonista della Grande Partenza del Giro 2021. Scopri tutto su https://t.co/S4cnFuYfVH! pic.twitter.com/E8SkRFwRpN

