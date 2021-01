Minuto30.com- El futbolista colombiano Gio Moreno tuvo una extensa entrevista con el programa radial argentino ¿Cómo te va?, en la que habló del pasado, el presente y el futuro.

Como era de esperarse, la mayor parte del dialogo se enfocó su paso por el Rancing, conjunto en el que hizo gala de su talento.

“Chicho, Bermúdez, Córdoba, fueron los que posicionaron a Colombia. Hicieron que a los colombianos nos interese estar en Boca. Ahora muchos jugadores colombianos quieren estar en Boca, River o Racing por el legado que han dejado los jugadores”, expresó.

Gio Moreno tiene los días contados en el balompié chino

El antioqueño confesó que es inminente que no continuará en el balompié chino y por ende su deseo sería regresar a Sudamérica, particularmente a territorio ‘gaucho’, para cerrar allí su carrera.

“De Racing extraño el cilindro, es una cancha mágica. Siempre anhelaba con la posibilidad de volver y poder jugar en Argentina y porque fui muy feliz cuando estuve allá. Me gustaría un cierre de carrera en Argentina. También me encantaría que vuelva a dirigirme el Checho (Batista)”, subrayó.

Si bien con esta postura Gio Moreno deja una gran desazón entre los hinchas de Atlético Nacional, club al que dejó esperando años atrás, incluso después de haberlo anunciado, el futbolista también se refirió a su paso por el ‘Verde’ y particularmente a la espinita que le quedó.

“Creo que la espina que tengo es no haber estado en un mundial y me quedó el dolor de no poder salir campeón en Nacional”, comentó.

Si bien las declaraciones en alusión a su deseo de terminar su carrera en Argentina pueden estar relacionadas con la intención de quedar bien con su interlocutor y con los oyentes, estas parecen descartar la posibilidad de que regrese al equipo ‘Verdolaga’ para despedirse en esta institución.

