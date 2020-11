Era mejor morir a decir que era gay: exjugador de rugby contó el sufrimiento que vivió por ocultar su homosexualidad

El exjugador australiano de rugby Dan Palmer decidió contar abiertamente que es homosexual y relató algunos de los episodios que le tocaron vivir mientras estaba atrapado en una “narrativa falsa”.

En una carta publicada en The Sydney Morning Herald, el ya retirado jugador de rugby relató que “estaba increíblemente frustrado, enojado y desesperadamente triste. Me despreciaba a mí mismo y a la vida que estaba viviendo. Estaba atrapado en una narrativa falsa y no veía salida. La mayoría de las noches lloraba hasta quedarme dormido y habitualmente me adormecía con un cóctel pesado de opioides”.

La mezcla de medicamentos lo llevó a tener una sobredosis con tan solo 25 años. “Después de una sobredosis de analgésicos” sintió que se estaba “autodestruyendo rápidamente y que algo tenía que cambiar”.

En el mismo escrito Palmer contó: “fantaseaba con desaparecer, con cambiar mi nombre y empezar una nueva vida. No exagero al decir que mi propia muerte se sentía preferible al hecho de que alguien descubriera que era gay”.

Nadie sabía que Dan Palmer es gay, pero según él, nunca se sintió directamente discriminado: “me sentí cómodo en el entorno del rugby”, la batalla que estaba peleando era “conmigo mismo y no con obvias presiones externas o discriminación”.

Al finalizar dejó un mensaje para reflexionar: “me enferma saber que en el año 2020 aún hay personas que se torturan a sí mismas como yo lo hacía. Tanto dentro como fuera del deporte tenemos que ser mejores. Si esta carta promueve una charla, logra que las personas se sientan más cómodas con quienes son o ayuda a alguien a entender lo que está atravesando un ser querido”.