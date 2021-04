La previa en datos, de la fecha 18 de la Liga BetPlay

Minuto30.com- Este fin de semana se disputará la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2021, que se torna definitiva para muchos equipos.

La jornada se cumplirá ente este sábado 10 y el próximo martes 13 de abril.

Previo al inicio de la programación surgen algunos datos llamativos de los enfrentamientos de esta fecha.

Uno de esos registros está relacionado con Alianza Petrolera, rival del Deportivo Independiente Medellín en esta jornada.

El equipo ‘Petrolero’ no gana como visitante en la Primera A desde el 25 de febrero de 2020. Desde entonces, acumula 16 duelos sin ganar en la competición.

Datos, previo a partidos fecha 18 de la Liga BetPlay

INDEPENDIENTE MEDELLÍN – ALIANZA PETROLERA

∗ Independiente Medellín acumula seis duelos invicto ante Alianza Petrolera como local en Primera A (5V 1E), siendo los cinco triunfos de manera consecutiva. Alianza Petrolera no gana ante este rival como visitante en Primera División desde sus dos primeros enfrentamientos (0-1 el 18 de agosto de 2013; 1-2 el 4 de octubre de 2014).

∗ Independiente Medellín acumula ocho duelos consecutivos sin perder como local en Primera A (3V 5E). No obstante, sus últimos cuatro enfrentamientos acabaron en tablas, la racha más larga de empates como local en Primera División desde al menos 2002.

∗ Alianza Petrolera no gana como visitante en Primera A desde el 25 de febrero de 2020 (1-3 vs Jaguares de Córdoba). Desde entonces, acumula 16 duelos sin ganar en la competición (4E 12D), además, no ha convertido en seis de esos partidos.

∗ Con 7 goles en 11 partidos, Agustín Vuletich es el goleador del Independiente Medellín en la Liga BetPlay DIMAYOR I-2021 y el jugador con el mejor promedio de gol por partido (0.67) de los que jugaron al menos seis partidos en el actual Apertura 2021-I.

∗ Alianza Petrolera es el equipo menos goleador del torneo, lleva en conjunto la misma cantidad de goles (7) que el máximo goleador del Independiente Medellín en el Apertura 2021-I (Agustín Vuletich).

JAGUARES FC – AMÉRICA DE CALI

∗ Jaguares FC no ha perdido jugando como local frente a América de Cali en Primera División, en total se han enfrentado cuatro veces (1V 3E), repitiendo el marcador en las últimas dos (2-2).

∗ Jaguares de Córdoba perdió sus dos últimos duelos como local en Primera A por el mismo resultado (0-2). No le sucedía esto desde febrero 2017, cuando sumó dos derrotas consecutivas de esta forma por el mismo resultado también (0-2 vs La Equidad; 0-2 vs Alianza Petrolera).

∗ América de Cali mantuvo su arco sin recibir gol en tres de sus últimos cuatro duelos en la Liga BetPlay DIMAYOR I-2021 como visitante (3V 1E), siendo estos partidos victorias. De hecho, acumulan siete duelos invictos en Primera A fuera de casa (4V 3E), pudiendo conseguir su mejor racha de la historia como visitantes si suman ocho.

∗ Dos jugadores de Jaguares FC están entre los máximos asistidores del Apertura 2021-I, se trata de Eduardo Sosa (4 en 13 partidos) y Pablo Rojas (4 en 16). En total son seis los futbolistas que han alcanzado las cuatro asistencias en el torneo completan la lista: Omar Bertel (Millonarios FC), Freddy Hiniestroza (Junior FC), Yesus Cabrera y Santiago Moreno (América de Cali).

∗ Yesus Cabrera es el tercer futbolista que más chances ha generado en el Apertura 2021-I, lleva 33 en 14 partidos y está a cinco del líder Yeison Guzmán (Envigado FC) y a cuatro del escolta Christian Marrguo (Águilas Doradas).

DEPORTIVO CALI – ATLÉTICO NACIONAL

∗ Deportivo Cali y Atlético Nacional empataron cuatro de sus últimos seis enfrentamientos en Primera A (1V Deportivo Cali y 1V Atlético Nacional). La mayor cantidad de empates en seis enfrentamientos entre ambos equipos desde 2002.

∗ Deportivo Cali no ganó en sus últimos cinco duelos como local en la Liga BetPlay DIMAYOR I-2021 (4E 1D). Esta es su peor racha desde diciembre 2013 – marzo 2014 (5P – 2E 3D). Además, solo convirtió un gol en los últimos tres partidos jugando en casa.

∗ Atlético Nacional lleva ocho partidos invicto como local en el Apertura 2021-I (7V 1E). Además, solo perdió tres veces en sus últimos 16 duelos en Primera A (9V 4E), las tres fueron jugando como visitante (1-0 vs La Equidad; 3-2 vs Atlético Bucaramanga; 2-1 vs Deportes Tolima).

∗ Jhojan Valencia es el segundo futbolista que más pases ha completado en la Liga BetPlay DIMAYOR I-2021. Lleva 742 en 16 partidos (46.4 por juego). El líder en este apartado es Fainer Torijano (Independiente Santa Fe) con 764 en 16 partidos (47.8 por partido).

∗ El 17% de los remates de Atlético Nacional en el Apertura 2021-I han terminado en gol (30 goles en 173 disparos), siendo el porcentaje de efectividad más alto de un equipo en la competencia.

ENVIGADO FC – DEPORTIVO PEREIRA

∗ Envigado FC no le gana a Deportivo Pereira en Primera A desde el 21 de mayo de 2011 (2-0). Desde entonces, Deportivo Pereira obtuvo una victoria (0-4) antes de descender en 2011, junto a un empate (1-1) y una victoria (0-1) tras su ascenso en 2019.

∗ Envigado FC se mantiene invicto en sus últimos siete duelos como local en Primera A (3V 4E), si no pierde ante Pereira igualará la racha de ocho partidos sin derrotas como local que mantuvo entre abril y agosto de 2019 (3V 5E). Además, en tres partidos de ese intervalo mantuvo su portería en cero.

∗ Deportivo Pereira perdió siete de los primeros once partidos del torneo Apertura 2021-I (1V 3E), sin embargo, solo cayó una vez (3-0 como visitante ante Junior) en los últimos cinco (1V 3E), incluyendo tres partidos donde dejo su portería en cero.

∗ Yeison Guzmán, de Envigado FC, es el jugador que más chances creo en el Apertura 2021-I (38 en 16 partidos) y el segundo que más remates acumula (50, a 4 de Cristian Arango de Millonarios FC).

∗ Deportivo Pereira intenta un promedio 302.19 pases por partido, completando el 70.96% de ellos, ambos registros son las más bajos de la actual Liga BetPlay DIMAYOR I-202. En el otro extremo del ranking del indicador, aparece Independiente Santa Fe con 467.31 pases por juego y una efectividad del 83.54%.

ÁGUILAS DORADAS – BOYACÁ CHICÓ

∗ Águilas Doradas se mantiene invicto en sus 12 últimos duelos en Primera A contra Boyacá Chicó (10V 2E), siendo las últimas cinco victorias de manera consecutiva. Además, Boyacá Chicó no gana como visitante ante este rival desde el 5 de julio de 2012 (0-1).

∗ Águilas Doradas es el segundo equipo que más empates ha cosechado en la Liga BetPLay DIMAYOR I-2021 (8), solo por detrás de Deportivo Pasto (9). Cinco de esos empates fueron como local y no gana en casa en Primer A desde el 10 de diciembre de 2020 (2-1 vs Independiente Medellín).

∗ Boyacá Chicó es el equipo que más partidos ha perdido como visitante en Primera A desde el inicio de 2020 (17D). No gana fuera de casa desde el 4 de septiembre de 2018 (1-2 vs Leones).

∗ Jeisson Quiñones acumula 77 despejes en 15 partidos en el Apertura 2021-I (5.13 de promedio) y es el líder en este indicador en el torneo, superando por dos a Jhon García (La Equidad) que lleva 75 en 17 partidos.

∗ Henry Plazas llego a las 93 recuperaciones de balón en torneo, y se ubica tercero entre los defensores que más pelotas recuperaron, solo detrás de su compañero Frank Lorenzo (96) y del líder Stiven Vega de Millonarios FC (111).

DEPORTIVO PASTO – JUNIOR FC

∗ Deportivo Pasto ganó sus últimos tres duelos ante Junior FC en Primera A, no encajando gol en dos de esas tres victorias. La última victoria de Junior FC como visitante ante Deportivo Pasto en Primera División fue el 28 de mayo de 2017 (1-2).

∗ Deportivo Pasto se mantiene invicto en sus últimos diez partidos en Primera A (3V 7E), igualando la racha de diez juegos sin derrotas entre marzo y abril de 2019 (7V 3E). Si no pierde ante Junior FC concretará su seguidilla de partidos invicto más larga en Primera División desde al menos 2002.

∗ Junior FC lleva seis partidos sin perder en Primera A (4V 2E), En ese intervalo solo recibió un gol (vs Independiente Santa Fe en el empate a uno de la jornada 15) y marcó ocho.

∗ Diego Martínez, arquero de Deportivo Pasto, tiene el segundo mayor porcentaje de atajadas del Apertura 2021-i: sus 21 tapadas representan el 80.8% de los remates al arco recibidos. El líder en este apartado es Andrés Mosquera, de Independiente Medellín, con cuyas 23 tapadas representan el 82.14% de los remates al arco enfrentados (con al menos tres partidos disputados).

∗ Sebastián Viera, arquero de Junior FC, hizo ante Jaguares de Córdoba su octavo gol (y segundo del Apertura 2021) en Primera División desde 2016. De hecho, 2020 ha sido el único año en el que no consiguió marcar al menos un gol desde entonces.

INDEPENDIENTE SANTA FE – MILLONARIOS FC

∗ Independiente Santa Fe se mantiene invicto en sus últimos nueve duelos ante Millonarios FC en Primera A (4V 5E). Su mayor racha ante este rival desde el 8 de noviembre de 2017 – 20 de marzo de 2010 (10 partidos – 4V 6E).

∗ Independiente Santa Fe no pierde en Primera A como local desde el 23 de agosto de 2019 (1-2 vs América de Cali). Desde entonces suma 22 victorias en 31 duelos (9E), no encajando gol en 19 de esos 31 partidos.

∗ Millonarios FC se mantuvo sin recibir gol en cuatro de sus últimos cinco duelos como visitante en Primera A (3V 1E). No obstante, en el partido que recibió gol le supuso una derrota (2-1 vs América de Cali en su última salida).

∗ Independiente Santa Fe tiene el mayor promedio de posesión por partido (61.21%) entre todos los equipos participantes del Apertura 2021-I. Solamente en dos de los 16 partidos del torneo tuvo menor tenencia que su rival (48.85% vs. Águilas Doradas y 46.56% vs. Once Caldas).

∗ Omar Bertel de Millonarios FC, es el defensor que más asistencias entregó en la Liga BetPlay DIMAYOR I-2021 (4), mientras que su compañero Elvis Perlaza es el defensa que más chances ha creado en el certamen (19).

DEPORTES TOLIMA – ATLÉTICO BUCARAMANGA

∗ Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga empataron sus tres últimos duelos en Primera A, incluyendo dos juegos con que terminaron con el marcador en cero. Previo a esta seguidilla, se habían intercalado triunfos de uno y otro en los ocho partidos disputados entre marzo de 2016 y agosto de 2018.

∗ Deportes Tolima es el segundo equipo que más puntos sumó como local en el Apertura 2021 (19 puntos), teniendo solo por encima al líder en la tabla total Atlético Nacional (22 puntos sumados en esa condición). Jugando en casa ganó en seis de sus últimas siete presentaciones (solo perdió ante Junior, 0-1).

∗ Atlético Bucaramanga no ganó en sus dos últimos duelos en Primera A (2-1 vs Millonarios FC; 0-1 vs Patriotas Boyacá). Además, solo consiguió un triunfo (ante Alianza Petrolera, 1-3) en sus últimas doce presentaciones fuera de casa (4E 7D).

∗ Jaminton Campaz, de Deportes Tolima, suma tres goles desde fuera del área, y es el futbolista que más ha convertido por esa vía en el Apertura 2021-I. Tolima es también el equipo que más goles ha marcado desde fuera del área (7)

∗ Los 15 goles de Atlético Bucaramanga en la Liga BetPlay DIMAYOR I-2021 fueron marcados desde dentro del área. Además, es junto a Millonarios FC y Once Caldas, uno de los tres equipos que más convierte en los primeros 15 minutos de juego (4).

PATRIOTAS BOYACÁ – ONCE CALDAS

∗ Patriotas Boyacá ganó sus tres últimos duelos como local ante Once Caldas en Primera A, no encajando gol en ninguno de esos partidos. Once Caldas no gana como visitante ante este rival desde el 4 de noviembre de 2016 (0-1).

∗ Patriotas Boyacá recibió gol en sus últimos cuatro duelos como local en Primera A (1V 3D). La última vez que sumó más de cuatro partidos consecutivos recibiendo gol en casa fue en septiembre-octubre 2015 (6P – 2V 1E 3D).

∗ Once Caldas no consiguió ganar ningún duelo como visitante en el Apertura 2021 tras ocho jornadas disputadas de esta forma (5E 3D). La última vez que no consiguió ganar fuera de casa en un Apertura fue en el año 2007 (9P – 3E 6D).

∗ Carlos Mosquera de Patriotas Boyacá, ostenta el mayor promedio de atajadas por partido del Apertura 2021-I: 4.7 (61 en 13 juegos), seguido por Juan Camilo Chaverra, de Atlético Bucaramanga, con 3.2 (48 en 15). Arqueros con más de 10 partidos jugados.

∗ Once Caldas es el tercer equipo con más recuperaciones por partido (56.8) del Apertura 2021-I, un indicador liderado por América de Cali (57.9), y Deportivo Cali (56.9). Con 89 recuperaciones en el torneo, el jugador de Once Caldas que más aporta a esta estadística es Marcelino Carreazo, ocupando el décimo puesto en la competición de los jugadores de campo.