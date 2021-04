Ya eligieron los árbitros que dirigirán los partidos de la fecha 17 en la Liga BetPlay

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol reveló el listado de árbitros que dirigirán los partidos de la Liga BetPlay Dimayor I-2021.

Árbitros designados

Atlético Nacional VS Envigado F.C

Central: Eder Vergara – Córdoba

Asistente No. 1: Richard Ortiz – Quindío

Asistente No. 2: Elkin Charrys – Bolívar

Emergente: David Espinosa – Antioquia

Millonarios FC VS Deportes Tolima

Central: John Hinestroza – Chocó

Asistente No. 1: Cristian de la Cruz – Nariño

Asistente No. 2: Fabián Orozco – Arauca

Emergente: Juan C. Vaca – Bogotá

Árbitro VAR: Gustavo Murillo – Chocó

Asistente VAR: Leonard Mosquera – Antioquia

Observador VAR: Pedro Bello – Bogotá

América de Cali VS La Equidad

Central: Carlos Ortega – Bolívar

Asistente No. 1: Dionisio Ruiz – Córdoba

Asistente No. 2: John Aguilar – Risaralda

Emergente: Luis F. Trujillo – Valle

Boyacá Chicó VS Deportivo Pasto

Central: Jorge Tabares – Antioquia

Asistente No. 1: David Fuentes – Cesar

Asistente No. 2: Cristian Aguirre – Caldas

Emergente: Mary Blanco – Boyacá

Junior FC VS Águilas Doradas

Central: Carlos Betancur – Valle

Asistente No. 1: John Gallego – Caldas

Asistente No. 2: Diego Flechas – Boyacá

Emergente: Roberto Padilla – Atlántico

Árbitro VAR: John Perdomo – Huila

Asistente VAR: Heider Castro – Academia

Observador VAR: Abraham González – Bolívar

Atlético Bucaramanga VS Patriotas Boyacá

Central: Ferney Trujillo – Casanare

Asistente No. 1: Herminzul Calderón – Asocafa

Asistente No. 2: Johan Castro – Asocafa

Emergente: Ricardo García – Santander

Once Caldas VS Jaguares FC

Central: Luis Matorel – Bolívar

Asistente No. 1: José D. Piedrahita – Antioquia

Asistente No. 2: Geovanny Padilla – Bogotá

Emergente: Juan P. Alba – Caldas

Deportivo Pereira VS Independiente Medellín

Central: Edilson Ariza – Santander

Asistente No. 1: Wilmar Navarro – Santander

Asistente No. 2: Luis G. Navarro – Valle

Emergente: Nolberto Ararat – Risaralda

Árbitro VAR: Nicolás Rodríguez – Bogotá

Asistente VAR: Fernando Acuña – Casanare

Observador VAR: Sebastián Restrepo – Caldas

Alianza Petrolera VS Independiente Santa Fe

Central: Jorge Guzmán – Norte de Santander

Asistente No. 1: Javier Zemanate – Huila

Asistente No. 2: Jorge Narváez – Cesar

Emergente: Ramiro Pabón – Santander