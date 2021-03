Habla Eladio Tamayo, el hombre que ganó demanda por $1.700 millones a Nacional, por Marlos Moreno

Este miércoles se conoció un hecho sin precedentes en el mundo. Un equipo aficionado le gana, por primera vez en la historia, un litigio en el TAS a un profesional, y es el caso del Club Leonel Álvarez a Atlético Nacional, por el caso de Marlos Moreno.

En diálogo con Blu Radio, Tamayo contó muchos detalles de la situación, y habló de uno particular, y es que el entrenador Leonel Álvarez no está involucrado en el caso, y que, incluso, el club se llama así por algo de amistad, no porque él tenga vínculo con el mismo.

Habiendo aclarado esto, el hombre aseguró sentirse feliz porque su nombre queda por lo alto: “Eladio Tamayo se ha ganado un nombre en Colombia y el tribunal de la Fifa lo ha avalado de esa manera (…) Yo tenía temor de que mi credibilidad en el mundo de fútbol, de la gente que conoce de Eladio Tamayo se diera cuenta que lo que hago es con honorabilidad, pensando en el beneficio de los demás. El respeto y el principio de los valores está por encima de la fama”, le dijo al medio.

En contexto: ¡Tremendo ‘hueco’! Nacional, a pagar millonaria demanda al Club Leonel Álvarez, por derechos formativos de Marlos Moreno

Las razones por las que el club le ganó a Atlético Nacional

Tamayo indicó que lo que se ‘peleaba’ en el tribunal eran “derechos económicos sobre un porcentaje de Marlos Moreno, el cual yo quedé copropietario del club por el 30% y ellos en su momento no nos dijeron el pago real y aparte nos desconocían, que no teníamos derecho”.

Ahora, Nacional podría interponer un último recurso, ante un tribunal suizo, pero casi nunca estos prosperan, por lo que solo quedaría acordar el pago, y realizarlo.