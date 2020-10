A Borja no lo estarían dejando jugar en Junior para evitar que sea obligatoria la millonaria cláusula de compra 

El pasado domingo el Atlético Junior empató sin goles ante Patriotas en Tunja y Miguel Ángel Borja brilló por su ausencia a pesar de ser considerado el fichaje más importante del fútbol colombiano para este año.

Ante esta ausencia de gol, han surgido fuertes cuestionamientos al club y al técnico Amaranto Perea, por no usar a un habilidoso y goleador como Borja para este tipo de partido y al respecto surgiendo dos versiones.

Una de estas versiones, la que más ha tomado fuerza, es que las directivas del Junior estarían evitando poner a Borja para no tener que comprarlo, de acuerdo a lo firmado con el Palmearas en el préstamo; la otra versión apunta a una posible venta al Besiktas de Turquía.

Perea fue cuestionado sobre esta situación el sábado a medios de Barranquilla que la decisión de meter o no a Borja caída única y exclusivamente sobre él, asumiendo toda la responsabilidad.

No obstante, tras el empate sin goles ante el equipo de Tunja dio otra versión totalmente distinta: “La no presencia de Borja obedece a situaciones directivas, ese es el motivo. La idea era que Borja estuviera hoy, pero el club dijo que no podía estar”, detalló.

En ese contexto, se ha planteado que Junior estaría evitando meter a Borja ya que si él participa en el 37% de los juegos o mete 23 goles, se verá obligado a comprar el 50% de los derechos, por unos 17 millones de dólares, según Globoesporte.