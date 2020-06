Minuto30.com- Este miércoles regresa el fútbol en Portugal, luego del un largo receso obligado por cuenta de la pandemia.

La reanudación de la Bundesliga empezó a abrir las puertas para que el balón ruede de nuevo en los estadios también en otros países de Europa.

Así pues, este 3 de junio será el turno para el campeonato portugués, que tendrá a varios futbolistas colombianos en acción.

De hecho, el Portimonense, equipo en el que militan Jackson Martínez y Marlos Moreno será el encargado de abrir este miércoles la programación, cuando reciba al Gil Vecente, a partir de la 1:00 de la tarde.

Igualmente, este miércoles se espera la presencia en el campo de Matheus Uribe y Luis Díaz, en el compromiso que a partir de las 3:15 p.m. protagonizarán Familacao y el Porto.

Programación del fútbol en Portugal

Miércoles 3 de junio

1:00 p.m.: Portimonense vs Gil Vecente

3: 15 p.m.: Familacao vs. Porto

Jueves 4 de junio

12:00 p.m. Marítimo vs. V. Setúbal

​1:15 p.m. Benfica vs. Tondela

3:15 p.m. V. Guimaraes vs. Sporting de Lisboa

​

​Viernes 5 de junio

​

​2:00 p.m. Santa Clara vs. Sporting Braga

​3:15 p.m. Aves vs. Belenenses

​

​Sábado 6 de junio

3:15 p.m. Boavista vs. Moreirense

Domingo 7 de junio

3:15 p.m. Rio Ave vs. Pacos Ferreira