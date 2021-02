El exfutbolista colombiano Freddy Rincón, reconocido en el país como uno de los mejores futbolistas en la historia, habló de James Rodríguez, e incluso arremetió en su contra, asegurando que no es un ‘crack’, como muchos lo llaman.

A Rincón se le preguntó por el 10 de la Selección Colombia, y más por lo que había dicho en su momento el cucuteño, por lo que indicó que acá “se formó una polémica de James conmigo, yo soy claro en mis conceptos, yo no me quedo como dicen los brasileños ‘encima del muro’ a decir las cosas. A mí James me parece un buen jugador, pero le falta más sacrificio, una serie de cosas para llamarlo crack. La gente tiene sus conceptos, el mío es ese”.

Las declaraciones de Rincón, que fueron entregadas al medio ‘Pulso Sports’, de Perú, fueron más allá y recordó la vez en la que Rodríguez dijo que él estaba por debajo del actual deportista, en el ránking de mejores jugadores en la historia, y se despachó.





“Yo no tengo nada que conversar con él, no lo conozco, no soy amigo de él. Él tiene su concepto, a el le hicieron una pregunta cuando llamó a un influenciador, que me parece medio sin pies y cabeza, pero cada quien hace con su vida lo que quiere, una pregunta de cuál era el mejor jugador de Colombia en la historia, dijo que él, hasta ahí yo el ego de cada uno lo respeto y no tengo nada que decir, si el se cree el mejor futbolista de todos los tiempos se le respeta”.

Freddy Rincón asegura que James es un jugador ‘intocable’ y no se le puede criticar

Por último, el exvolante Freddy Rincón explicó que su molestia con él se dio cuando James dijo que Rincón “está por debajo de nosotros”. “El concepto fue pesado y me preguntaron y yo dije que James ni sabe dónde está parado, se formó la polémica, porque aquí James se ha vuelto intocable, porque o sino todo el mundo se viene encima”, puntualizó.