La derrota abultada y la peor imagen de Messi en años, la foto que hunde al barcelonismo

Una foto está pegando fuerte en los sentimientos de los seguidores del FC Barcelona, más porque tras la abultada derrota se percataron de la imagen de Lio Messi completamente deshecho en el camerino.

Sin voz de mando, resignado a su suerte, la foto de Messi en el entretiempo del partido que el Bayern le ganó al elenco culé por marcador de 8 goles a 2, está dejando más interpretaciones de lo normal, quizás previendo una salida de la máxima figura de la última década.

Messi ya no quiere o no es feliz al estar en Barcelona, y ese ha sido uno de los factores que más ha afectado al equipo. El argentino hace años no despliega todo ese poderío ofensivo característico de su estilo, por el contrario- dormita- en el campo de juego.

‘La Pulga’ no pudo esta vez cambiar la cara del partido, pero cómo- si él ya estaba derrotado.

En lo deportivo, el elenco bávaro sobrepasó con creces a su rival de turno y se instaló- con gran favoritismo- en las semifinales de la Champions League.

La arenga de Messi a sus compañeros en el descanso del partido. Vaya liderazgo! pic.twitter.com/SLEA9pgnwB — Casaubon (@Coraggioone) August 15, 2020