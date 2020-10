Filippo Ganna sigue en racha y se impuso en la quinta etapa del Giro de Italia

Minuto30.com- El pedalista Filippo Ganna sigue en racha y este miércoles consiguió un nuevo triunfo en el Giro de Italia.

El deportista de nuevo hizo honor a su apellido y se impuso en la quinta etapa de esta carrera.

En poco más de una semana, Filippo se impuso en el Mundial de Ruta, ganó la contrarreloj con la que inició el Giro y ahora triunfa de nuevo, en la fracción de este miércoles.

Por su parte, João Almeida conservó la camiseta rosa y sigue líder de la clasificación general.

Entre tanto, los colombianos tuvieron una jornada de pocos frutos y sin mayores novedades.

🇮🇹 @GannaFilippo vince a sorpresa a Camigliatello Silano!

🇮🇹 @GannaFilippo out of the blue, wins at Camigliatello Silano!#TopGanna #Giro pic.twitter.com/MRP9eOsuwL

— Giro d'Italia (@giroditalia) October 7, 2020