Fernando Gaviria se quedó con el título del Giro de la Toscana

Minuto30.com- El ciclista colombiano Fernando Gaviria se adjudicó este miércoles el título del Giro de la Toscana.

El antioqueño del UAE Team Emirates de nuevo hizo gala de sus condiciones en el embalaje y cruzó la meta en el primer lugar, tras cuatro horas, 14 minutos y 36 segundos

La competencia tuvo un recorrido de 182,9 kilómetros, tras los cuales el pedalista cafetero cruzó con los brazos en alto.

Así pues, mientras los ojos de gran parte de los amantes del deporte de las bielas están puestos en Francia, muy lejos de allí, Gaviria deja de nuevo en alto el nombre de los deportistas colombianos.

El antioqueño se convierte en el primer colombiano en ganar esta clásica.

🥇🚀 YES! @FndoGaviria takes victory at the #GiroDellaToscana with a strong sprint!#UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/p7y080xXFW

— @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) September 16, 2020