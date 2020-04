Fernando Gaviria regresa a Colombia de EAU tras recuperarse de la COVID-19

El ciclista Fernando Gaviria regresó este miércoles a Colombia procedente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde estuvo varias semanas hospitalizado por coronavirus y el 26 de marzo recibió el alta hospitalaria, luego de que las últimas pruebas que le hicieron por la COVID-19 resultaran negativas.

El regreso de Gaviria fue confirmado por la Federación Colombiana de Ciclismo en un comunicado en el que detalló que el ciclista llegó a Bogotá junto a 55 repatriados más en un avión con 13 toneladas de material médico donado por Emiratos Árabes Unidos para enfrentar la pandemia.

“Estos 56 connacionales, todos, tienen prueba negativa por COVID-19 y no son deportados”, afirmó por su parte el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, en un video divulgado por su despacho.

El funcionario precisó que el vuelo solo fue abordado por colombianos cuyas pruebas para coronavirus salieron negativas y que, una vez aterrizaron en Bogotá, fueron valorados por las autoridades sanitarias y trasladados a lugares que reportaron previamente al Gobierno.

En ese sentido, Gaviria, ganador en 2018 de dos etapas del Tour de Francia y en 2017 de cuatro en el Giro de Italia, hará una cuarentena en Bogotá y, según agregó la Federación Colombiana de Ciclismo, espera “por su traslado hacia el departamento de Antioquia (del que es oriundo) para reunirse con su familia”.

El 26 de marzo, el ciclista de 25 años aseguró: “Los últimos test que me han realizado han resultado negativos y los médicos me han dado el alta hospitalaria. Me enfoco ahora en poder volver a casa y reunirme con los míos”.

El pasado 3 de marzo las autoridades sanitarias de los Emiratos Árabes Unidos informaron de la existencia de seis nuevos casos de coronavirus -dos rusos, dos italianos, un alemán y un colombiano-, en el pelotón del Tour ciclista de ese país, cancelado una semana antes.

Nueve días después Gaviria confirmó que dio positivo de coronavirus en los Emiratos Árabes Unidos y afirmó entonces que estaba “bien” de salud.

Tanto los equipos participantes como miembros de la organización y periodistas fueron sometidos a cuarentena en sus hoteles durante varios días.

