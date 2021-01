Minuto30.com- Atlético Nacional informó este jueves sobre el fallecimiento de Abraham Núñez Narváez, compositor del Pregón Verde, canción insignia del club.

“Atlético Nacional lamenta profundamente el fallecimiento de Abraham Núñez Narvaez, compositor del Pregón Verde, pieza musical que ha trascendido varias generaciones de hinchas verdolagas”, indicó la institución en sus redes sociales.

En la publicación no se entregaron mayores detalles sobre el deceso de este artista, quien le dio vida a la canción más representativa del equipo ‘Verdolaga’.

El 31 de enero de 1977, el músico creó el Súper Combo Los Núñez de compañía de varios de sus hijos.

Entre tanto, en 1983 grabó el Pregón Verde que ha sonado durante décadas, año tras año, cada que el conjunto antioqueño avanza a la fase definitiva de alguna competencia o se corona campeón de esta.

Atlético Nacional envió un mensaje de fortaleza para su familia y allegados.

🎶 Oh oh oh, mi Nacional, ole ole mi Nacional 🎶

Revive la historia completa del Pregón Verde, contada por Abraham Núñez, en este capítulo de Mi Nacional: https://t.co/jRiyXkOzUs pic.twitter.com/8LMvKNwWV8

— Atlético Nacional (@nacionaloficial) January 28, 2021