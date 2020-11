Exjugador de la Selección Colombia no entiende porqué no sacan a James cuando juega mal

Minuto30.com- El exjugador de la Selección Colombia de Mayores, Wilson Pérez, cuestionó fuertemente varios aspectos del entorno de la Selección Colombia, que viene de sufrir dos estrepitosas caídas en las Eliminatorias Sudamericanas, frente a Ecuador (3-0) y Uruguay (1-6).

En entrevista con la página del Gol Caracol, el exfutbolista habló sin tapujos del presente de la ‘Tricolor’.

Pérez lamentó las discretas presentaciones de la ‘Tricolor’ en la tercera y la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Fueron dos resultados desastrosos, realmente no se vio una selección colectiva, se vieron sin ganas, sin moral, sin actitud y eso es lo que más duele porque tu puedes perder, pero no se de esa forma. Jugaron como si no les importara el resultado, la camiseta de Colombia, afortunadamente no había público porque eso hubiera sido terrible en Barranquilla, me imagino lo que les hubieran gritado”, expresó.

Wilson cuestionó la ausencia de líderes en la Selección, que inviten a un remezón, a salir del bache, a la autocrítica que lleve a mejorar.

“En estos momentos Colombia no tiene un líder, no hay quién diga las cosas en la cara. Nosotros nos reuníamos y nos decíamos las cosas y recomponíamos las cosas, eso es claro”, indicó.

El exfutbolista fue más allá e indicó que también hay que tocar a James, hacerle saber que se necesita más de él y excluirlo del terreno si su nivel está acorde al compromiso.

“Si James no corre, hay que decírselo. No entiendo porqué no sacan a James Rodríguez si no está jugando bien. Ninguno fue capaz de decirle algo a Johan Mojica, quien se hizo tres goles”, agregó Pérez, quien considera que Carlos Queiroz también debería tener en cuenta a jugadores de la Liga colombiana.