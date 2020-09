Everton le dio la bienvenida a James Rodríguez

Minuto30.com- A través de varias publicaciones, en sus medios oficiales, el Everton de Inglaterra le dio la bienvenida al futbolista James Rodríguez.

El colombiano llega procedente del Real Madrid por 25 millones de Euros. Se calcula que ganará aproximadamente 7.8M€ aproximadamente por temporada.

James firmó un contrato de 2 años, con opción a una temporada adicional.

En el conjunto inglés se encontrará con su compañero de la Selección Colombia de Mayores, Jerry Mina.

🙌 | And we're pretty happy too, @jamesdrodriguez! 😁#AlóJames

— Everton (@Everton) September 7, 2020