Estadio del Tolima sí está listo para jugar el sábado ante Junior, pero Dimayor dice que no se juega ahí

Toda una polémica se ha armado en torno a la situación del compromiso entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla, luego de que el conjunto ‘Pijao’ solicitara cambio de sede, al ser notificado de que su estadio no estaría listo para jugar el fin de semana, sin embargo, Junior se negó, y hay un nuevo documento que armó el ‘problema’ en redes.

Junior indicó que en el estadio de techo, en Bogotá, no jugará, porque las condiciones son totalmente distintas, y consideran que se prepararon para jugar en otro tipo de ambiente, altura y demás.

Sin embargo, la Dimayor ratificó a Techo como el estadio del compromiso, pese a que se reveló una carta, original, en la que el administrador del Manuel Murillo Toro, en Ibagué, confirmó que para ese día sí estaría el escenario deportivo, por lo que el ‘Pijao’ podría jugar allí.

Pese a eso, Junior se mantiene en que no juega en Bogotá, y la Dimayor se sostiene en que se juega en la capital, lo que configura una total polémica.

Después de preguntar me afirman que este comunicado es original. A esta hora la situación no cambia, Junior se mantiene en no jugar en Bogotá y Tolima en no usar su estadio. Temitaaaaa pic.twitter.com/o6cp36wDc6

— Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) November 27, 2020