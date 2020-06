Ernesto Lucena habló sobre la reanudación de la Liga BetPlay

Minuto30.com- El Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, se refirió a la reanudación de la Liga BetPlay, en la que se espera se pueda empezar a avanzar en los próximos días.

El paso a seguir es la elección del laboratorio para realizar las pruebas del Covid-19, tras la cual se podrán empezar a desarrollar los entrenamientos, en inicio de manera individual.

Reanudación de la Liga BetPlay, ahora se ve más cerca

Se tiene pronosticado que en julio se podrán hacer de nuevo las prácticas grupales y si todo evoluciona como se tiene presupuestado, en agosto se disputarían de nuevo los partidos en nuestro país.

“Hablé con varios líderes de los protocolos de la Bundesliga y ellos hablan mucho de la disciplina de jugadores y de equipos y eso aquí será fundamental, porque la disciplina interna en el hogar será al final la garantía de la Liga. Lo otro que hicieron allá es que el Ministerio de Salud y la Federación Alemana hacen cada semana testeos, que no podemos hacer nosotros por costos y logística, pero vamos a vigilarlo permanentemente”, manifestó Lucena, en entrevista con RCN Radio.

Aunque algunos futbolistas han expresado su temor de volver a las canchas, el Ministro descarta que algunos estén pensando en no retomar aún actividades.

“Ellos son los que más quieren volver, les da estabilidad laboral, pero sí pueden elegir no volver, aunque no creo que no será el caso de Colombia. Ellos han estado muy comprometidos”, indicó.

El funcionario fue más allá y reconoció que además del tema de contagio, hay otros temores respecto a los deportistas.

“Tengamos mucha calma porque nos preocupa también la avalancha de lesiones”, agregó.

Respecto a las ciudades en las que se va a jugar la Liga, el gobierno no va a hacer ninguna exigencia, pero sí prefiere que sea solo en algunas regiones.

“Me parece que es ideal 3 o 4 ciudades muy cercanas y con capacidad hospitalaria y con una curva epidemiológica no muy alta. Es decisión de entes del fútbol debe compaginarse con el Ministerio de Salud y secretarías municipales. Dicen que habría ya operación de aeropuertos pero sería abrir aristas al contagio, yo prefiero pocas sedes”, sentenció.