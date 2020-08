Equipo inglés estaría dispuesto a competirle a Manchester y a pagar más por James

Minuto30.com- Mucho se habla de la desvalorización que ha tenido en los últimos meses el futbolista colombiano, James Rodríguez.

El entrenador del Real Madrid relegó al deportista cafetero durante gran parte de la temporada, lo que a la postre se ha visto reflejado en su cotización en el mercado.

Sin embargo, el cucuteño aún tiene buen mercado en Europa y particularmente en Inglaterra.

Según versiones de prensa, Manchester United estaría interesado en contar con los servicios de James y habría hecho una oferta de 25 millones de euros.

Por su parte, el Real Madrid no quiere tener en sus filas al futbolista, pero tampoco lo quiere soltar por una baja cuantía y la oferta del equipo de Old Trafford no satisface sus aspiraciones.

Ante esta panorama y el evidente deseo de James de dejar el ‘Merengue’, el agente del futbolista, Jorge Mendes, lo habría ofrecido a otros equipos, entre ellos el Paris Saint Germain.

Según el medio ‘le 10 sport’, el empresario ya se reunió con Leonardo, director deportivo del PSG, para analizar una posible negociación.

Real estaría pidiendo 40 millones de Euros, mientras que el PSG estaría dispuesto a pagar hasta 35, situación que abre la posibilidad de llegar a un acuerdo.