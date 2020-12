No fue uno, fueron dos los golpes que quedaron registrados en cámara, los que un entrenador deportivo le da y con toda su fuerza en plena cancha a un niño de tan solo 9 años de edad.

Al parecer, el sujeto estaba muy molesto por una jugada errónea durante un partido de Fútbol Americano y cuando el menor se acercó a él en medio de gritos le lanzó el primer golpe con toda su fuerza. De repente se sintieron las reclamaciones del público pero a él, sin importarle eso, se devuelve y le da otro golpe al menor.

El hombre que fue identificado como Gerrell Williams y que entrenaba a los Savannah Gators, fue despedido y sancionado de por vida por agredir al niño.

Someone shared this with me. It was on their Facebook page. Supposedly happened in Florida during some championships during the past week. Anyone know disposition? Should’ve been arrested . . . . . Absolutely, totally uncalled for. We have to rid sports of “coaches” like this. pic.twitter.com/X57VMr7Rfe

— Chris Fore (@CoachFore) December 9, 2020