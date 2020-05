EN VIDEO. ‘Teo’ Gutiérrez habló de todas las opciones que tuvo de llegar a Nacional

El delantero barranquillero Teófilo Gutiérrez habló en el programa Nexo de ESPN sobre las ofertas que alguna vez tuvo para llegar al Atlético Nacional.

Sobre lo del verde, dijo: “Si varías veces, muchas veces, pero me pudo más el amor por Junior, por mi familia”.

Teo habló también de lo que piensa del equipo antioqueño: “Nacional es un equipo muy grande, tiene jugadores de calidad y siempre me ha querido tener, para mí ha sido un placer, eso es algo hermoso para cualquier jugador, por eso siempre que voy a Medellín trato de jugar lindo y que la gente lo disfrute”.

¡Pendientes! hoooooy a las 4 pm por Nexo ESPN la gran entrevista con @teogol_ ⚽️ 🔥 contándonos todas las historias de su increíble carrera dentro y fuera de las canchas pic.twitter.com/0gg0QQzmWQ — ESPN Nexo (@NexoESPNco) May 5, 2020

También habló de sus rivalidades y los roces, en cancha, que tiene con algunos colegas debido a su personalidad.

“A veces los colegas cuando me ven no me quieren ni ver, ni saludar porque ya ellos saben, entonces yo me la sé, yo digo estos no me quieren saludar ni molestar pa yo no discutir con ellos”, dijo.-