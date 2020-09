EN VIDEO: Así se ultiman todos los detalles para el regreso del fútbol profesional en los estadios de Bogotá 

Este viernes las autoridades de Bogotá señalaron que con los partidos de La Equidad vs Boyacá Chicó y Millonarios vs Once Caldas volverá a rodar el balón en los estadios de fútbol de la capital.

Así lo confirmó el subdirector Técnico de Parques del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Javier Suárez, quien señaló que ya se cumplieron con todos los protocolos para permitir el regreso del fútbol profesional a la ciudad, luego de dos meses de trabajo coordinado con los equipos.

Aclaró el Subdirector de Parques del IDRD, que los dos escenarios fueron limpiados y desinfectados para su uso y darles a si a los clubes mayor seguridad para el desarrollo de sus partidos.

“La desinfección es un proceso hecho con hipoclorito de sodio y amoniaco cuaternario, según los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, que se hace a profundidad a mano y en todos los espacios donde pueda haber circulación de personas en el estadio, en la cancha y en donde exigen los protocolos del Ministerio de Salud en la Resolución 1507”, apuntó.

Desde agosto, el IDRD mantuvo conversaciones y una mesa técnica con la Dimayor y con los equipos profesionales para permitir su esperado retorno a El Campín a puerta cerrada. Faltaba que la primera división del fútbol profesional colombiano presentara la radicación de sus protocolos de bioseguridad y su cronograma de partidos.

Lea también: Fuerte comunicado de Nacional, tras aplazamiento de partido ante Tolima

El primer partido será La Equidad vs Boyacá Chicó este viernes 18 de septiembre a las 6:00 p.m. y el sábado 19 de septiembre jugarán Millonarios vs Once Caldas en el estadio El Campín a las 8:10 p.m. Ambos partidos serán a puerta cerrada.

Los dos partidos corresponden a la novena fecha de la Liga y significarán el regreso del fútbol a los estadios bogotanos, el cual fue suspendido en marzo pasado a raíz de la pandemia.

Durante el receso obligado de actividades, los dos escenarios han tenido su mantenimiento respectivo de grama e instalaciones.